«العامة للكهرباء» تُناقش مشاريع شركات الطاقة التركية

عقد مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، اجتماعاً مساء اليوم الأحد، مع عضو مجلس إدارة شركة كاليون التركية.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، بأن الاجتماع ناقش العرض الذي تم تقديمه من قِبل شركة كاليون التركية الذي يتضمن مشاريع لتوليد الطاقة باستخدام الطاقة الشمسية، وكذلك إمدادات الغاز الطبيعي لبعض محطات الإنتاج.

يأتي ذلك في حين، اجتمع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، الجمعة في إسطنبول، مع الشركات التركية التي لديها تعاقدات متوقفة في ليبيا، في إطار متابعة الديوان لعقود الشركة العامة للكهرباء.

وحضر الاجتماع كل من وزير المالية المفوض فرج أبومطاري والقنصل العام في تركيا فتحي الشريف، للوقوف على أسباب تعثر هذه المشاريع وسبل استئناف العمل بها بأسرع وقت.

وأبدت الشركات خلال الاجتماع استعدادها للرجوع إلى ليبيا وإنجاز مشروعاتها المتوقفة في أسرع وقت ممكن على أن تعالج بعض الإجراءات والمعاملات العالقة.

وجرى خلال الاجتماع الاتفاق مع شركة آنكا على تسوية مستخلصات سابقة مع الشركة العامة للكهرباء وإبرام محضر اتفاق معها لاستئناف العمل في ثلاث مشاريع مهمة وهي محطة غرب طرابلس، ومحطة مصراتة ومحطة أوباري، بالإضافة إلى الشروع في أي أعمال أخرى تكلف بها من قبل الشركة.

كما أبدت شركة جاليك رغبتها في العمل في ليبيا وأنها على استعداد للمباشرة في مشروع شرق طرابلس فور إتمام إجراءات التعاقد المتوقفة مع شركة الكهرباء، كما أنها ستساهم في إتمام صيانة محطة الخمس المتعطلة منذ عامين.

من جانبها عرضت شركة اكصا رغبتها في العمل في ليبيا واستعدادها التام لتنفيذ أي عقد يتم تكليفها به.

وتوجه رئيس الديوان بشكره للشركات على تجاوبها واستعدادها غير المشروط للعودة واستئناف العمل، مؤكداً على أن الدولة الليبية ستُقيّم الشركات بناء على تعاونها ومشاركتها في حل الأزمة التي تمر بها البلاد وأن معيارنا الأول في في اختيار الشركات والتعامل معها مستقبلًا هو مدى الاستجابة والمشاركة في حل الأزمة الحالية، كما أكد أن الديوان لن يمنح أي موافقة في الحاضر أو المستقبل إلا للشركات ستتواجد في ليبيا خلال هذه الفترة.