العامة للكهرباء: خلل فني سبب الفصل العام للشبكة

أفادت الشركة العامة للكهرباء بأن الفصل العام الذي حدث في الشبكة الكهربائية مساء اليوم هو خلل فني بحت.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، نفت الشركة ما تروجه بعض صفحات التواصل الاجتماعي وخاصة التي تؤكد أن سبب الفصل محطة الرويس وبعض الأخبار الكاذبة الأخرى التي لا علاقة لها بحدوث الفصل العام مساء اليوم، بحسب الشركة.

ودعت الشركة العامة للكهرباء إلى عدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة التي تؤثر تأثيرا سلبا على جنود الكهرباء الذين تنادوا ويعملون الآن بسرعة متناهية من أجل بناء الشبكة وتغذية جميع المناطق خلال ساعات قليلة، وفقاً لشركة الكهرباء.

وأعلنت الشركة في وقت سابق، عن فصل عام للشبكة الكهربائية، ونوهت بأن الإدارة العامة للتحكم تقوم بدراسة الأسباب وأرجاع الشبكة الكهربائية خلال ساعات.

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