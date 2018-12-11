العامة للكهرباء: زيادة انتاج الطاقة الكهربائية بحوالي 600 ميجا-وات قبل نهاية العام الحالي

قال المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء إن أعمال الصيانة مستمرة بمحطة الخمس البخارية وفقًا لبرنامج الصيانة.

جاء ذلك خلال الاجتماع العادي الأول للعام 2018 للجمعية العمومية للشركة العامة للكهرباء الاثنين، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وبحضور أعضاء الجمعية العمومية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، ورئيس وأعضاء هيئة المراقبة، والمدير التنفيذي للشركة.

واستعرض أعضاء الجمعية خلال الاجتماع الذي عُقد بمقر المجلس في طرابلس ما تضمنه جدول الأعمال ويشمل نشاط الشركة، وتقرير هيئة المراقبة الخاص بالشركة، إلى جانب اعتماد ميزانيات تقديرية للعام 2018 – 2019.

هذا وأوضح المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء أنه سوف يتم قبل نهاية العام الحالي زيادة انتاج الطاقة الكهربائية بحوالي 600 ميجا وات لتصبح بإجمالي 5600 ميجا وات في اليوم.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة تمديد العلاوة المهنية للعام 2018-2019، و قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 حول الحوكمة وازدواجية الوظائف.