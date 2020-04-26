العامة للكهرباء: ظاهرة سرقة الأسلاك مستمرة ومتواصلة

أفادت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، بأن ظاهرة سرقة أسلاك الكهرباء لاتزال مستمرة ومتواصلة، حيث قامت مجموعة وصفتها الشركة بـ”اللصوص المجرمين” بالاعتداء على خط بوخصاب وسرقة 750 متر من أسلاك الكهرباء بمنطقة ماجر بزليتن مما تسبب ذلك في فقد التغذية عن محولين وانقطاع التيار الكهربائي على جزء من منازل المواطنين.

وكررت الشركة مناشدتها لعمداء البلديات والأجهزة الأمنية ضرورة التدخل العاجل لحماية مكونات الشبكة الكهربائية من هذا العبث الذي يؤدي إلى إظلام بعض الأحياء السكنية، لعدة أيام مما يزيد من معاناة المواطن، بحسب الشركة.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت شركة الكهرباء بورود بلاغ عن قيام مجموعة مجهولة الهوية بسرقة 2400 متر من أسلاك الكهرباء على بداية خط الحبوب بمنطقة أبوشيبة بمدينة غريان مما سبب فقد التغذية على 22 محول وانقطاع التيار الكهربائي على بعض المزارع بالمنطقة.

كما ورد بلاغ آخر أيضاً في وقت سابق اليوم الأحد، عن قيام مجموعة بالاعتداء على خط المذبح الآلي بدائرة توزيع السواني وسرقة أسلاك الكهرباء تُقدر بمسافة 600 متر مما تسبب ذلك في فقد التغذية عن 6 محولات وانقطاع التيار الكهربائي على منازل المواطنين.

كما تم الإبلاغ عن استمرار سرقة الأسلاك بخط الأوغانة بدائرة توزيع العزيزية تُقدر بمسافة 800 متر مما تسبب ذلك في فقد التغذية عن أحد المحولات الذي يُغذي في بعض منازل المواطنين.

وناشدت الشركة، كافة الأجهزة الأمنية ببلدية الجفارة بضرورة التدخل العاجل لحماية مكونات الشبكة الكهربائية بالمنطقة من هذا العبث الذي يُكلف الشركة أموالاً طائلة ويؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي على منازل المواطنين لعدة أيام.

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