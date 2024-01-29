العامة للكهرباء: محطة طبرق شبه متوقفة جراء نقص الوقود

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن محطة طبرق “شبه متوقفة” جراء تناقص مستويات إمدادها بالوقود، محذرة من توقفها عن العمل نهائيًا حال استمرار هذا التناقص.

وذكرت الشركة في منشور عبر صفحتها في فيسبوك أنه على الرغم من مراسلاتها الدورية لكل الجهات ذات العلاقة، إلا أنها وحتى اللحظة لم تتلق أي استجابة في هذا الشأن منتقدة الجهات ذات العلاقة لعدم استجابتها لمراسلاتها الدورية.

وأخلت الشركة مسؤوليتها بشكل كامل عن”أي انقطاع للتغذية الكهربائية قد تتأثر به مكونات الشبكة الكهربائية وينعكس على حياة المواطن”، مؤكدة أن هذا الأمر خارج عن إرادتها ونطاق إدارتها.

خروج الوحدة الغازية الأولى بمحطة طبرق عن الخدمة خروج الوحدة الغازية الأولى بمحطة #طبرق عن العمل عند الساعة 10:30 من… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الاثنين، ٢٩ يناير ٢٠٢٤