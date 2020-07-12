العامة للكهرباء: وضع الشبكة «حرج جداً» مما يستدعي عملية الطرح يدوياً

أفادت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، بأن وضع الشبكة الكهربائية حرج جداً، مما يتطلب ذلك ضرورة تعاون كافة المدن والمناطق بالدخول في عملية طرح الأحمال اليدوي.

وقالت الشركة عبر منشور لها على صفحتها الرسمية “فيسبوك” عدم الدخول لمحطات 220 وإرجاع الأحمال بالقوة مما يسبب ذلك انخفاض في التردد وقد ينتج عنه خروج بعض وحدات التوليد حيث يؤدي ذلك في كثير من الأحيان إلى حدوث إظلام تام.

وأضافت، منذ بداية دخول الذروة الصيفية سُجل رفض العديد من المدن والمناطق الدخول في عملية طرح الأحمال اليدوي ولقد قامت الشركة بنشر ذلك عبر صفحاتها بالإضافة إلى مراسلة الجهات المختصة بالخصوص، كما تم تسجيل العديد من التعديات على محطات 220 وإرجاع الأحمال بالقوة وكانت النتيجة إطفاء عام مرتين خلال الشهر الحالي ،

وناشدت الشركة العامة للكهرباء الجهات المختصة بوضع حلول جذرية لمشاكل الرفض والتعديات حتى تستطيع الشركة تنفيذ خطة طرح الأحمال اليدوي بالتساوي على كافة المناطق التي لو نفذت لكانت مريحة للجميع.