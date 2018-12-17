العامة للكهرباء.. وطرح الأحمال من جديد

عقدت لجنة متابعة طرح الأحمال بالشركة العامة للكهرباء اجتماعاً الاثنين، بالمقر الرئيس للشركة في طرابلس.

وتم خلال الاجتماع استعراض قرار المدير التنفيذي للشركة رقم 693 لسنة 2018 بشأن تشكيل لجنة لمتابعة برنامج طرح الأحمال.

كما ناقش الاجتماع برنامج العجز الحاصل في الشبكة الكهربائية، حيث أوضح مدير عام التحكم محمد مختار أن الشركة تعاني من عجز في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية في أوقات الذروة، وأنهم يعملون في هذه المرحلة على تسيير العمل على أكمل وجه وتوضيح كافة الأمور المتعلقة ببرنامج طرح الأحمال من خلال التنسيق مع المناطق والبلديات والعمل على تفنيد كل الإشاعات المغرضة والمروجة والمتناقلة بين المواطنين بأن هناك مؤامرة أو افتعال للمشكلة، وفق قوله.



وأضاف مدير عام التحكم أن الشركة لم تقصر في أداء واجبها وعملت بكل إمكانياتها ورفعت من قدراتها الإنتاجية من 4800 ميجاوات إلى 5500 ميجاوات ولكن الطلب المتزايد في وقت الذروة كبير، ويصل إلى أكثر من 7000 ميجاوات ، ولو تم توزيعه على الكل ومشاركة جميع المحطات بالمناطق وتطبيق الجدول المبرمج لساعات الطرح سيضمن تحقيق العدالة والمساواة في عملية طرح الأحمال بين جميع المستهلكين، حسب قوله.

هذا وناقش الاجتماع مراعاة المناطق التي تنخفض فيها درجات الحرارة مثل مدينة البيضاء والجبل الغربي ومراعاة الأماكن الحيوية، والمناطق التي تجري بها أعمال الصيانة.

وناشدت اللجنة المواطنين بالوقوف مع الشركة للمشاركة الفعالة في عملية ترشيد استهلاك الكهرباء حتى نستطيع تخفيف عدد ساعات الطرح، بحسب ما ذكرت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء.

