العاهل الأردني يبدأ جولة تشمل أمريكا وكندا وفرنسا وألمانيا

بدأ ملك الاردن عبد الله الثاني، جولة تشمل الولايات المتحدة الأميركية وكندا وفرنسا وألمانيا، حسب وكالة الأنباء الأردنية بترا.

وتهدف الجولة بحسب الديوان الملكي لحشد الدعم الدولي من أجل وقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل دائم وكافٍ، والتأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي يقود إلى تسوية شاملة تنهي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وسيلتقي الملك في واشنطن الرئيس الأميركي جو بايدن وأركان الإدارة الأميركية وعدداً من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بالكونغرس، فيما سيلتقي بالعاصمة أوتاوا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وفي باريس، سيجتمع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فيما يشارك خلال زيارته إلى ألمانيا بالدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن، ويلتقي خلالها عدداً من كبار المسؤولين الغربيين والأوروبيين.