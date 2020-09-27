العاهل الأردني يحل مجلس النواب

أصدر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مرسوما ملكياً يقضي بحل مجلس النواب اعتبارا من اليوم الأحد.

جاء ذلك بعد انتهاء فترته الدستورية، وفي تحرك يعني دستوريا وجوب استقالة الحكومة خلال أسبوع، بحسب ما أفادت وكالة “سبوتنيك” للأنباء.

وجاء في نص المرسوم: “أصدرت الإرادة الملكية الأردنية، قرارا بحل مجلس النواب، اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 27 سبتمبر/ أيلول”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عن عبد الله الثاني قوله، في نص قراره: “نحن عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى الفقرة الثالثة من المادة (34) من الدستور، نصدر إرادتنا بما هو آت: يحل مجلس النواب اعتبارا من يوم الأحد، الموافق للسابع والعشرين من شهر أيلول سنة 2020 ميلادية”.

ووفقا للدستور الأردني، توجب الفقرة الثانية من المادة 74 من الدستور الحكومة على تقديم استقالتها خلال أسبوع من تاريخ الحل ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها.

وكانت الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن قد حددت يوم الـ10 من نوفمبر المقبل موعدا للعملية الدستورية، على أن تبدأ مرحلة الترشح للانتخابات النيابية القادمة في الـ6 من أكتوبر.

وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، إن قرار بقاء أو رحيل الحكومة بيد الملك عبد الله الثاني، مضيفا: “سنبقى نعمل لآخر دقيقة”.