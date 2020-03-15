العاهل الأردني يخضع لفحص كورونا

وصل عدد المصابين في المملكة إلى 7 أشخاص. [الديوان الملكي الأردني]

أفادت قناة “روسيا اليوم، بأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني قد خضع لفحص فيروس كورونا المستجد، فور عودته إلى أرض الوطن اليوم الأحد، وأثبتت الفحوص سلامته.

وتوجه الملك عبد الله الثاني إلى المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات فور عودته إلى البلاد لترؤس اجتماع لمجلس السياسات الوطني.

يأتي ذلك في حين، أعلنت الحكومة الأردنية، صباح اليوم الأحد، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد المصابين في المملكة إلى 7 أشخاص.

وأفاد وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة في مؤتمر صحفي، باكتشاف 6 حالات جديدة للإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا ضرورة الالتزام بكل القرارات التي اتخذتها الحكومة لمكافحة المرض.

وشدد على أن القانون سيطبق على المخالفين وتعليمات الحكومة ملزمة للجميع.

وأضاف: “نأمل أن تخف العدوى بعد أسبوعين وسنتخذ القرار المناسب حينها”.

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