العاهل الأردني يرفض تلقي مكالمة هاتفية من «نتنياهو»

أفادت تقارير إخبارية ووسائل إعلام إسرائيلية، بأن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رفض تلقي مكالمة هاتفية من قِبل رئيس حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن تقرير لوكالة “معاً” الفلسطينية، أن عبد الله الثاني لم يرد على طلب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، الذي أراد أن يجتمع مع الملك الأردني لمناقشة خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام المعروفة بـ”صفقة القرن”.

وقال مصدر أردني إن التقارير تأتي في ضوء خطة الضم التي يروج لها نتنياهو والتي تقول إنها تضر بالعلاقات الإسرائيلية الأردنية.

وبحسب القناة 12 العبرية،فإن حركة حماس أيضا زادت من نشاطها للتعامل مع خطة الضم الإسرائيلية، حيث دعا القيادي في الحركة صلاح البردويل إلى استراتيجية وطنية تقوم على مقاومة الاحتلال، وحظر “التنسيق والتعاون الأمني ​​مع العدو الصهيوني”.

وأضاف القيادي في حماس، أن الدول العربية والإسلامية والعالم الحر بأكمله سيواجهون خطط إسرائيل، مشيرا إلى العواقب الكارثية لاعتراف دول عربية ومسؤولين فلسطينيين بـ”العدو وحقه في الوجود”.

وقال الملك عبد الله الثاني في مقابلة مع صحيفة دير شبيجل الألمانية، في وقت سابق: “إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية في يوليو، فسوف يؤدي ذلك إلى صدام كبير مع الأردن”.