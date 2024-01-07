العاهل الأردني يلتقي «بلينكن» ويُحذَّر من تداعيات الحرب في غزة

حذر الملك الأردني، عبد الله الثاني من التداعيات الكارثية لاستمرار القصف على غزة، مشددا على ضرورة وضع حد للأزمة الإنسانية المأساوية في القطاع.

وذكر الديوان الملكلي الأردني في بيان، أن الملك عبد الله جدد لدى لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم، ، التأكيد على أهمية دور الولايات المتحدة بـ”الضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة”، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية للقطاع بشكل كاف ومستدام.

واعتبر العاهل الأردني، أن المنطقة “لن تنعم بالاستقرار دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين” مشددا على “رفض الأردن الكامل للتهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والذي يشكل خرقا واضحا للقانون الدولي”.

كما عبر العاهل الأردني على رفض المملكة لمحاولات الفصل بين غزة والضفة الغربية، باعتبارهما امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة، حسب تعبيره لافتا إلى أن “ما يمارسه المستوطنون المتطرفون من أعمال عنف بحق الفلسطينيين وانتهاكات للأماكن المقدسة في القدس، أمر مرفوض ويجب التصدي له قبل أن يؤدي إلى تفجر الأوضاع في المنطقة”.

وبحسب البيان تناول اللقاء الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وكان بلينكن وصل إلى عمان، السبت، بعد محطتين في تركيا واليونان.

ولدى وصوله للأردن، قال بلينكن في منشور على منصة “إكس”: “أنا في الشرق الأوسط هذا الأسبوع للقاء شركائنا في المنطقة بشأن الوضع في غزة” مضيفا أن المحادثات التي سيجريها “لن تكون بالضرورة محادثات سهلة. ولكن من الأهمية بمكان أن ننخرط في هذه الدبلوماسية الآن من أجل مستقبل غزة نفسها، ومستقبل الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء”.