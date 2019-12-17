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العاهل الأردني.. يوعز بإعادة هيكلة المنظومة الأمنية

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 17 ديسمبر 2019 - 10:25
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ملك الاردن يدمج قوات الدرك والمديرية العامة[مركز مقديشو]

وبعد قرار هيكلة القوات المسلحة الاردنية، يأتي الدور اليوم على الأجهزة الأمنية، ذات التماس المباشر مع المواطنين، بعد صدور قرار ملكي بدمج قوات الدرك ومديرية الدفاع المدني ضمن جهاز الأمن العام، وذلك لزيادة التنسيق بين أركان المنظومة الأمنية، ووضعها تحت راية الأمن الوطني، بدل أن تكون كل إدارة مستقلة بذاتها، مما كان يعيق العمل الجماعي، ويزيد من الأعباء المالية.

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ووفق محللين فإن القرار يشكل إعادة هيكلة للمنظومة الأمنية، ويساعد على تقليل النفقات ورفع حرفية الأجهزة الأمنية.الحكومة الاردنية من جانبها بدأت على الفور بإجراءات دمج الدرك والدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام، وقالت إنها خطوة تتطلب إعادة النظر في تشريعات وقوانين، وهو أمر مطروح على مجلس الوزراء.

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