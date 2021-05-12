العاهل السعودي يُدين بشدة الإجراءات الإسرائيلية في القدس

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 12 مايو 2021 - 22:32 نُشر: الأربعاء، 12 مايو 2021 - 22:32
دولي
رويترز
أكد العاهل السعودي وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني

أدان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بشدة الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وما تقوم به من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى المُبارك.

وبحسب ما نقلت وكالة “واس” الملكية السعودية، فقد أكد العاهل السعودي وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة.

هذا وتلقى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وتم خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة التي تربط البلدين واستعراض مستجدات الأحداث وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس.

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