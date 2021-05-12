العاهل السعودي يُدين بشدة الإجراءات الإسرائيلية في القدس

أدان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بشدة الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة، وما تقوم به من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى المُبارك.

وبحسب ما نقلت وكالة “واس” الملكية السعودية، فقد أكد العاهل السعودي وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة.

هذا وتلقى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود اتصالا هاتفيا، اليوم الأربعاء، من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، وتم خلال الاتصال بحث العلاقات المتميزة التي تربط البلدين واستعراض مستجدات الأحداث وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس.

#خادم_الحرمين_الشريفين يؤكد إدانة المملكة بشدة للإجراءات الإسرائيلية في القدس وما تقوم به إسرائيل من أعمال عنف في محيط المسجد الأقصى، مؤكدا وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة.#واس — واس الأخبار الملكية (@spagov) May 12, 2021