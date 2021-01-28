العاهل المغربي يتلقى أول جرعة من لقاح كورونا

تلقى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الخميس، أول جرعة له من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

ونشرت وسائل إعلام مغربية، صورة الملك محمد السادس جالسا وهو يكشف عن ذراه وبجانبه الطبيب الذي تكلف بمده بالجرعة من اللقاح.

وحرص العاهل المغربي على الظهور واضعا الكمامة على وجهه، تأكيدا منه على ضرورة أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة رغم تلقي اللقاح ضد كورونا، بحسب ما أفادت صحيفة “هسبريس” المغربية.

وطبقا للتعليمات الملكية، ستكون حملة التلقيح مجانية لجميع المواطنين، وذلك لتحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي على أن يتم تلقيح حوالي 80 في المائة من السكان)، وتقليص ثم القضاء على حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن الوباء، واحتواء تفشي الفيروس، في أفق عودة تدريجية لحياة عادية.

وستتم هذه الحملة بطريقة تدريجية، وعلى أشطر، ويستفيد منها جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.