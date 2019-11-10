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العاهل المغربي يُصدر عفو ملكي بمناسبة المولد النبوي الشريف

عين ليبيا | آخر تحديث: 10 نوفمبر 2019 - 09:52
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المستفيدين الموجودين في حالة سراح، والبالغ عددهم 191 شخصاً، فقد استفاد 36 من العفو عنهم من عقوبة الحبس. [إنترنت]

قام العاهل المغربي الملك محمد السادس بمناسبة المولد النبوي الشريف بإصدار عفو عن 300 شخص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، محكوم عليهم من قبل محاكم المملكة.

وبحسب مصادر إعلامية فإن المستفيدين من العفو الملكي والموجودين في حالة اعتقال عددهم 109 سجناء، وقد استفادوا كلهم من تخفيض عقوبة الحبس أو السجن.

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كما أن المستفيدين الموجودين في حالة سراح، والبالغ عددهم 191 شخصاً، فقد استفاد 36 من العفو عنهم من عقوبة الحبس أو ما تبقى منها.

هذا وشمل القرار أيضاً العفو من الحبس مع إبقاء الغرامة لفائدة 10 أشخاص، وكذلك العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة 3 أشخاص، والعفو من الغرامة لفائدة 142 شخصاً.

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