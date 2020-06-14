العاهل المغربي يُوعز بإرسال مساعدات طبية إلى دول أفريقية

أوعز العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الأحد، بإرسال مساعدات طبية إلى 15 دولة إفريقية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن وزارة الخارجية المغربية، في بيان، أن 15 بلدا إفريقيا ستستفيد من هذه المساعدات، تنتمي إلى “جميع جهات القارة، وهي بوركينا فاسو، الكاميرون، جزر القمر، الكونغو، إسواتيني، غينيا، غينيا بيساو، ملاوي، موريتانيا، النيجر، جمهورية الكونغو الديمقراطية، السنغال، تنزانيا، تشاد وزامبيا”.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه “المساعدات تهدف إلى تقديم معدات طبية وقائية من أجل مواكبة الدول الإفريقية الشقيقة في جهودها” لمحاربة جائحة فيروس كورونا.

وتتكون المساعدات من حوالي 8 ملايين كمامة، و900 ألف من الأقنعة الواقية، و600 ألف غطاء للرأس، و60 ألف سترة طبية، و30 ألف لتر من المطهرات الكحولية، وكذا 75 ألف علبة من كلوروكين، و15 ألف علبة من أزيتروميسين.

وأكدت الوزارة أن “هذا العمل التضامني يندرج في إطار تفعيل المبادرة التي أطلقها الملك محمد السادس في 13 أبريل 2020 باعتبارها نهجا براغماتيا وموجها نحو العمل، لفائدة البلدان الإفريقية الشقيقة”.

ونوهت بأن “هذه المبادرة تمكن من تقاسم التجارب والممارسات الفضلى وتتوخى إرساء إطار عملي لمواكبة جهود هذه البلدان في مختلف مراحل تدبير الجائحة”.

وأشارت الخارجية المغربية إلى أن “جميع المنتوجات والمعدات الواقية التي تتكون منها المساعدات الطبية المرسلة نحو الدول الإفريقية الشقيقة تم تصنيعها في المغرب من طرف مقاولات مغربية، وتتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية”.