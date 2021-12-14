العبدلي: معدّل استهلاك الطاقة وصل إلى معدّلات خطيرة

قال رئيس الشركة العامّة للكهرباء وئام العبدلي إنّ الشبكة العامة وصلت إلى معدلات خطِيرة جدا في نمو معدّل استهلاك الطاقة الكهربائية والتي بلغت 12%.

وأوضح العبدلي أنّ هذا النمو السنوي يعد ضخما في دولة مثل ليبيا التي عانت من عدة مشاكل سياسية، مشيرا إلى أنّ الشركة تعمل بالشراكة مع المؤسسة الوطنية للنفط لإنتاج الطاقة الكهربائية لتعاقدها مع شركات عاملة مع المؤسسة.

وأشار العبدلي إلى أنّ أهم تعاقد أجرته الشركة هو توقيعها اتفاقية مع شركة توتال الفرنسية، لإنتاج 500 ميغاوات من الطاقة المتجددة.

من جانبه، ذكر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أنّه أخبر الشركة العامة للكهرباء قبل سنوات بضرورة الاتجاه نحو الطاقة البديلة بدل الاعتماد على الغاز، جراء نقص التمويل.