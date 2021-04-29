العبدلي: نعمل على إرجاع جميع وحدات الكهرباء في نهاية هذا اليوم

قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، إن الشبكة الكهربائية تعرضت لهزة مساء الأربعاء، بشكل غريب ومفاجئ في القطاع الغربي من الشبكة أدت إلى خروج بعض وحدات التوليد وكذلك فصل كافة خطوط نقل الطاقة بالمنطقة الغربية عن العمل.

وأضاف العبدلي في تصريح عبر منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الوحدة الوطني، أن مشغلي الشركة العامة للكهرباء تمكنوا من السيطرة على الشبكة وحال ذلك دون خروجها في حالة إظلام تام، مشيرا إلى أن العاملين أنجزوا عملهم رغم أنهم يشتغلون في ظروف صعبة على شبكة كهربائية منهارة بالكامل ولم تتم صيانتها أو تطويرها منذ حوالي عشر سنوات مضت نتيجة الظروف التي تمر بها الشركة والبلاد بشكل عام.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة بأن “الوضع حاليا في تحسن حيث تم إرجاع جزء لا بأس به من وحدات التوليد وكذلك خطوط النقل، وسنعمل على أن تكون جميع الوحدات قد عادت للعمل بنهاية نهار اليوم أو على أقصى تقدير مع صباح يوم الغد ولن نترك مواقعنا في مركز التحكم وباقي الأماكن التي تحتاج للصيانة ولن نرجع لبيوتنا إلا بعد التغلب على هذه المشكلة وإرجاع الشبكة كما كانت عليه”.

وعن سبب الهزة الكهربائية التي أدت لانقطاع الكهرباء عن مناطق عدة؛ قال العبدلي إن “أداء الشبكة مع بداية شهر رمضان كان جيدا والطقس أيضا ساعد على عمل الشبكة بشكل ممتاز ولكن حادث يوم الأمس كان غريبا وغير مفسر حتى الآن وننتظر عرض فرق العمل لتقاريرها لتكون لدينا إجابات واضحة عن أسباب الحادثة”.

مدير الشركة العامة للكهرباء يجيب على تساؤلات المواطنين الآن | رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي يجيب على تساؤلات المواطنين بشأن آخر تطورات ملف الكهرباء. #حكومتنا #ليبيا #حكومة_الوحدة_الوطنية تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في الخميس، ٢٩ أبريل ٢٠٢١