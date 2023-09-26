«العبيدي» يبحث مع مصلحة الأحوال المدنية شؤون الأسر المتضررة من الفيضانات

عقد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس لجنة متابعة الأزمة مع حكومة الوحدة الوطنية “عمر العبيدي” اليوم الثلاثاء، اجتماعاً بالعاصمة طرابلس، مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية اللواء “طارق الثمن” لبحث تداعيات كارثة الفيضانات التي اجتاحت بعض مدن الشرق الليبي مطلع سبتمبر الجاري.

ووفقاً لما أورده “المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة” تناول اللقاء دور مصلحة الأحوال المدنية في متابعة كل شؤون الأسر الليبية المتضررة من الفيضانات، وما يتعلق بالمتوفين منهم والمفقودين والناجين الذين دمرت بيوتهم بالكامل.

وأكد “العبيدي” على ضرورة إصدار شهادات الوفاة الرسمية بعد إتمام إجراءات المتابعة والتحقيق من قبل مكتب النائب العام، وتوثيق أسماء المفقودين وفق بلاغات رسمية برعاية الجهات ذات الاختصاص وعلى رأسها مكتب النائب العام.

كما أكد على العمل على إصدار المستندات بدل فاقد من واقع منظومة السجل المدني المركزية وفق صحيح القانون للمتضررين من الفيضانات، لتمكينهم من إتمام الإجراءات اليومية الاعتيادية وتسجيل أبنائهم بالمدارس.

شدد “العبيدي” على أهمية دور مصلحة الأحوال المدنية في تقديم الدعم اللازم للأسر المتضررة من الفيضانات، والمساهمة في إعادة إعمارها.