«العبّار» يصدر تعليماته بإزالة الاعتداءات الواقعة بمجرى وادي القطارة «قناة حماية المدينة»

خلال جولته التفقدية عميد بلدية بنغازى

قام صباح اليوم الأربعاء عميد بلدية بنغازى المستشار عبدالرحمن العبار برفقة كل من مدير جهاز الشرطة الزراعية ورئيس لجنة الإزالة ببنغازي بجولة تفقدية لمجرى وادي القطارة (قناة حماية المدينة)، وذلك للوقوف على العوائق التي تعيق هذا المجرى نتيجة قيام بعض المواطنين بالبناء العشوائي على مجرى الوادي متمثلة فى بناء المخازن (هناجر) ومباني سكنية وأسوار خرسانية.

وخلال هذه الجولة أصدر عميد بلدية بنغازي تعليماته إلى لجنة الإزالة وجهاز الشرطة الزراعية بحصر المباني المخالفة و إزالتها بالطرق الإدارية والقانونية.



والجدير بالذكر بأن مجرى وادي القطارة يمتد من سد وادي القطارة بمنطقة الرجمة حتى البحر بمنطقة قاريونس تحديدا ما بين القرية السياحية ومصيف النيروز.

حيث تم في السابق تعميق هذا المجرى من مدخل بنغازي حتى البحر، وذلك تجنباً لفيضانات التي تسببها سقوط الأمطار.

ولكن ما يُلاحظ حاليا من اعتداءات على المجرى، تمثلت في إنشاء مباني وأسوار ومخازن وكذلك رمي مخلفات البناء والقمامة والحيوانات النافقة ستؤثر سلباً على مجرى الوادي وتسبب إضرار جسيمة بالمدينة في حالة ارتفاع منسوب المياه في السد.