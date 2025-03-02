تشكيل مركز دراسات متخصص في مجالات «أمن الحدود»

اتفق ممثلو المؤسسات العسكرية والأمنية في شرق وغرب ليبيا، بينهم ضابطتان من الشرطة والجيش، المسؤولة عن أمن الحدود ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، على “تشكيل مركز دراسات متخصص يتولى إجراء دراسات متخصصة في مجالات أمن الحدود”.

وشارك أعضاء فريق التنسيق الفني المشترك لأمن الحدود في اجتماع تنسيقي لمدة يومين نظمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تونس، وصاغ فريق التنسيق الفني المشترك مقترحا لتشكيل مركز للدراسات يقدم تحليلاً للمخاطر المتعلقة بأمن الحدود وحلولاً عملية يمكن تطبيقها على أرض الواقع وحدد واجبات ومهام المركز وبنيته التنظيمية.