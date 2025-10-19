البعثة الأممية تواصل جهودها لضمان «نزاهة الانتخابات»

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن مواصلة عملها بشكل وثيق مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لضمان الجاهزية الفنية والتشغيلية لإجراء انتخابات شفافة وذات مصداقية في البلاد.

وأكدت البعثة على أن هناك إجراءات قانونية معمول بها للطعن في نتائج الانتخابات، مما يضمن تحقيق العدالة والمصداقية في العملية الانتخابية.

وأوضحت البعثة أن الانتخابات في ليبيا لن تكون حدثًا منفردًا، بل ستكون عملية دورية ستستمر بعد إجراء الانتخابات الأولى.

كما شددت على استمرار دعمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات بهدف تعزيز الثقة في المؤسسة وقدرتها على تنظيم الانتخابات في جميع أنحاء البلاد.

