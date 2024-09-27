العثور على أقدم قطعة جبن في العالم..عمرها أكثر من 3600 عام!

تمكن فريق علماء آثار صيني، من العثور على ما وصفه بـ”أقدم قطعة جبن” في العالم، إذ يزيد عمرها على 3600 عام، وذلك خلال أعمال تنقيب في شمال غرب البلاد.

وفي تقرير نشرته شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية، “فقد “عثر على “قطعة الجبن” داخل تابوت يعود إلى العصر البرونزي، أثناء أعمال التنقيب في مقبرة شعب شياوهي عام 2003″.

وأوضحت فو تشياومي، عالمة علم الوراثة القديمة في الأكاديمية الصينية للعلوم في بكين، المؤلفة المشاركة لدراسة نُشرت، الثلاثاء، في مجلة “سيل”، أن “الجبن العادي يكون طريا في العادة، لكن تلك القطعة أضحت الآن غبارًا جافًا وكثيفًا وصلبًا للغاية”.

وأضافت في تصريحات هاتفية للشبكة الأميركية، أن “تحليل الحمض النووي لعينات الجبن يروي قصة تفاعل شعب شياوهي (يعرف بالوقت الحالي باسم شينجيانغ) مع الحيوانات الثدية التي امتلكوها، كما يوضح كيف تطورت تربية الحيوانات في جميع أنحاء شرق آسيا”.

ولفتت العالمة إلى حقيقة أن ما “عُثر عليه تضمن قطعًا من “جبن الكفير” بجانب الجسم، أظهر أن “الجبن كان مهمًا لحياة” شعب شياوهي”.

وأضافت: “أخذ فريق البحث عينات من 3 مقابر، ثم قام الفريق بمعالجة الحمض النووي لتتبع تطور البكتيريا عبر آلاف السنين، وحدد الباحثون الجبن باعتباره جبن الكفير، الذي يتم تصنيعه عن طريق تخمير الحليب باستخدام حبيبات الكفير، حيث أوضحت فو أنهم عثروا أيضًا على أدلة على استخدام حليب الماعز والأبقار”.

كما أظهرت الدراسة كيف كان أبناء شعب شياوهي، المعروف بعدم تحمله لللاكتوز وراثيًا، يستهلكون منتجات الألبان قبل عصر البسترة والتبريد، حيث يؤدي إنتاج الجبن إلى خفض محتوى اللاكتوز.

Mysterious white substance smeared on 3,600-year-old mummies is world's oldest cheese https://t.co/Apfgyp9aOz — Live Science (@LiveScience) September 25, 2024