العثور على الطبيبة أماني جحا في ظروف غامضة

قالت مصادر أمنية في مدينة مصراتة إنه تم العثور على جثمان الطبيبة أماني جحا داخل بئر للصرف الصحي، وذلك بعد نحو أسبوع من اختفائها، في واقعة أثارت اهتمامًا واسعًا داخل المدينة وعموم ليبيا.

وأوضح البحث الجنائي – فرع المنطقة الوسطى أن فرق التحقيق تعمل على استكمال إجراءات جمع الأدلة، مشيرًا إلى أن التفاصيل الأولية للحادثة ستُعلن خلال الساعات القادمة، ووصفها بأنها “تفاصيل خطيرة” ستساعد في توضيح الملابسات للرأي العام.

وتتابع الجهات الأمنية التحقيق بالتنسيق مع الجهات المختصة، فيما ينتظر المواطنون بيانًا رسميًا يقدّم صورة أوضح عن ظروف الواقعة وأسبابها.