العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 19 عاما قُبالة شواطئ القره بوللي

عثرت عناصر الإدارة العامة لأمن السواحل على جثة شاب يبلغ من العمر 19 عاما، عالقة بين الصخور وسط البحر، قبالة شواطئ القره بوللي شرق العاصمة طرابلس.
وأفادت الإدارة في بلاغ، بورود بلاغ مفاده وجود سيارة المواطن “أ.ا.س” مواليد 2001م، بالقرب من أحدى الشواطئ بمنطقة القره بوللي بعد بلاغ عائله عن فقدانه.
وعليه قام مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بتكليف فرع الإدارة طرابلس بالقيام بالبحث والتحري، تحث إشراف مباشر من رئيس الفرع عقيد إبراهيم الصقلي، والذي انتقل على الفور إلى عين المكان، وتمكنت فرقة التحري بنقطة أمن السواحل القره بوللي وفرقة الغطس بفرع الإدارة طرابلس من إيجاد وإنتشال جثة المواطن “أ.ا.س” التي وُجِدت عالقة بين الصخور بوسط البحر.
وأشارت إدارة أمن السواحل إلى أن عملية البحث والانتشال استمرت ليومين متتاليين وسط اجواء بحرية متقلبة، وتم تسليم الجثة للجهات ذات الإختصاص لإستكمال الاجراءات القانونية وإجراءات التحقيق.
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