العثور على جثة شاب يبلغ من العمر 19 عاما قُبالة شواطئ القره بوللي

عثرت عناصر الإدارة العامة لأمن السواحل على جثة شاب يبلغ من العمر 19 عاما، عالقة بين الصخور وسط البحر، قبالة شواطئ القره بوللي شرق العاصمة طرابلس.

وأفادت الإدارة في بلاغ، بورود بلاغ مفاده وجود سيارة المواطن “أ.ا.س” مواليد 2001م، بالقرب من أحدى الشواطئ بمنطقة القره بوللي بعد بلاغ عائله عن فقدانه.

وعليه قام مدير الإدارة العامة لأمن السواحل بتكليف فرع الإدارة طرابلس بالقيام بالبحث والتحري، تحث إشراف مباشر من رئيس الفرع عقيد إبراهيم الصقلي، والذي انتقل على الفور إلى عين المكان، وتمكنت فرقة التحري بنقطة أمن السواحل القره بوللي وفرقة الغطس بفرع الإدارة طرابلس من إيجاد وإنتشال جثة المواطن “أ.ا.س” التي وُجِدت عالقة بين الصخور بوسط البحر.

وأشارت إدارة أمن السواحل إلى أن عملية البحث والانتشال استمرت ليومين متتاليين وسط اجواء بحرية متقلبة، وتم تسليم الجثة للجهات ذات الإختصاص لإستكمال الاجراءات القانونية وإجراءات التحقيق.