العثور على «جثة قبطان» السفينة الغارقة قبالة الساحل التركي

ذكر مصدر في “روس مورريتش فلوت”، إن رجال الإنقاذ عثروا على جثة المواطن الروسي فيتالي غالينكو قبطان سفينة الشحن ARVİN، التي غرقت أمس قبالة سواحل بارطن التركية على البحر الأسود.

في وقت سابق، قالت السلطات التركية، إنه مع حلول العاشرة من صباح 18 يناير، تم إنقاذ ستة من أفراد الطاقم (خمسة مواطنين من أوكرانيا ومواطن من روسيا)، وعثرت فرق الإنقاذ على جثث ثلاثة بحارة (ويجري العمل لتحديد هوياتهم).

وتستمر عملية البحث والإنقاذ للعثور على أفراد الطاقم الآخرين. وفقا لماذكرت قناة “روسيا اليوم”.

وتتضارب الأنباء بشأن الدولة التي تبحر السفينة تحت علمها وجنسية أفراد طاقمها، إذ أعلن سنان غونر حاكم ولاية بارطن، أن السفينة تبحر تحت علم روسيا ويحمل جميع أفراد طاقمها الجنسية الروسية.

لكن في وقت لاحق، أعلن أن أفراد طاقم السفينة المنكوبة ليسوا مواطنين روس بل أوكرانيون.

قبل ذلك، نقلت وكالة “تاس” عن السلطات المحلية قولها، إن السفينة كانت تبحر تحت علم دولة بالاو، وذكرت أن سبب الحادث يعود إلى سوء الأحوال الجوية.

وكذلك هناك تضارب حول عدد أفراد الطاقم إذ ذكرت مصادر أنه يبلغ 12 شخصا، فيما قالت مصادر أخرى إنه يصل إلى 13 شخصا.