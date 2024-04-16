العثور على جثة «مجهولة الهوية» في مدينة درنة

أعلن جهاز الشرطة الزراعية العثور على جثة متحللة مجهولة الهوية في مدينة درنة.

وأوضح الجهاز، عبر صفحته على الفيسبوك، أن “مركز الشرطة الزراعية المدينة التابع لفرع درنة، تلقى معلومات تفيد بوجود رأس جثة تعود لشخص مجھول الھوية”.

وأكد الجهاز، أنه “تم توثيق الحادثة بمحضر جمع استدلالات بوجود مدير النيابة وفريق الهلال الأحمر”.

وأشار إلى أنه “تم العثور على باقي أجزاء الجثة المتحللة بعد نبش التربة، حيث تمت إحالة محضر جمع الاستدلالات للنيابة لاستكمال الإجراءات القانونية”.

#بالتنسيق_مع_النيابة_العامة_درنة وردت معلومة لمركز الشرطة الزراعية المدينة التابع لفرع درنة مفادها وجود رأس جثه يعود… تم النشر بواسطة ‏جهاز الشرطة الزراعية – ليبيا‏ في الأحد، ١٤ أبريل ٢٠٢٤