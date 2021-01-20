أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، عن العثور على جثة مجهولة الهوية في مكب السائح بضواحي العاصمة طرابلس.

وأفادت الوزارة في بلاغ أمني، بأنه بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين صباح اليوم الثلاثاء، مفاده وجود جثة مجهولة الهوية بمكب السائح، على الفور قام أعضاء مركز شرطة السائح بمديرية أمن النواحي الأربعة وأعضاء من فرع الإدارة العامة للدعم المركزي جنوب طرابلس بالتوجه إلى مكان وجود الجثة.

وتم العثور على الجثة وهي متحللة بملابس عسكرية ومكبلة تعود إلى فترة عدوان عناصر حفتر على جنوب العاصمة طرابلس.

وتم إبلاغ غرفة الاتصالات بالمديرية والنيابة العامة والطب الميداني، وتم الكشف عنها ومن ثم نقلها إلى المستشفى لتأكد من هويتها.