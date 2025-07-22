العثور على جثة محترقة داخل محطة كهرباء في بني وليد.. التحقيقات تشير إلى محاولة سرقة

تلقى مركز الشرطة الكهربائية بني وليد، التابع لفرع الإدارة العامة للشرطة الكهربائية المرقب، بلاغاً يُفيد بالعثور على جثة محترقة مجهولة الهوية داخل إحدى المحطات الكهربائية في مدينة بني وليد.

وبحسب وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، على الفور، تم إبلاغ النيابة العامة، وبالتنسيق مع مركز شرطة المدينة بمديرية أمن بني وليد، جرت عملية نقل الجثة بإشراف مباشر من النيابة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المتوفى يُرجح أن يكون من جنسية أفريقية، وكان قد دخل المحطة بغرض السرقة، ما أدى إلى تعرضه لصعقة كهربائية قوية أودت بحياته وتسببت في احتراق جثمانه داخل الموقع.

تتابع الجهات المختصة القضية لاستكمال التحقيقات ومعرفة تفاصيل الحادثة، في إطار جهود وزارة الداخلية لتعزيز الأمن والسلامة في المنشآت الحيوية.