العثور على جثة ناشطة روسية على إنستغرام داخل حقيبة في موسكو

كشفت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك، أن الشرطة ألقت القبض على مشتبه به في قتل شابة في موسكو، لها نشاط تدويني لافت في موقع “إنستغرام” يتابعه عشرات الآلاف.

حيث قالت المتحدثة في تصريح بالخصوص:

“تمكن رجال الشرطة في مدينة موسكو في أعقاب عمليات البحث من تحديد مكان المشتبه به في قتل الشابة المدونة في شقة بشارع بيريفا، ومن ثم ألقت القبض عليه، وحاليا يتم تسليمه للتحقيق”.

هذا وكانت كبيرة مساعدي رئيس مكتب لجنة التحقيق في موسكو، يوليا إيفانوفا، قد أعلنت في وقت سابق أن الشرطة عثرت على جثة فتاة شابة مصابة بطعنات داخل حقيبة في شقة مستأجرة بغرب موسكو، وتم فتح قضية جنائية بشأن جريمة قتل.