العثور على جثتين بالقرب من شاطئ الخمس

أعلنت مديرية أمن الخمس، أمس الجمعة، انتشال جثتين مجهولتي الهوية بالقرب من شاطئ البحر في منطقة غنيمة.

وذكرت المديرية في بيان، أن العملية تمت بعد ورود بلاغ إلى غرفة العمليات والسيطرة يفيد بوجود عدة جثث بالقرب من شاطئ البحر بمنطقة غنيمة.

وبعد توجه أعضاء مركز شرطة غنيمة وجهاز الإسعاف والطوارى “الخمس” إلى المكان، تم العثور على جثتين تبين لاحقا أنهما لشخصين من ذوي البشرة السوداء يعتقد أنهما من ضحايا الهجرة غير النظامية.

ونفت المديرية ما أثير على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن العثور على آثار إطلاق النار عليهما، موضحة أنه تم تسليمهما إلي مستشفى الخمس التعليمي.