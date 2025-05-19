العثور على جثث مجهولة الهوية داخل ثلاجة بـ«مستشفى الحوادث» في أبوسليم

باشرت النيابة العامة في طرابلس، صباح اليوم الإثنين، تحقيقًا عاجلًا عقب تلقيها بلاغًا من إدارة مستشفى الحوادث أبوسليم، يفيد بالعثور على ثلاجة كانت تحت حماية جهاز دعم الاستقرار سابقًا، وتضم نحو (58) جثة مجهولة الهوية تم تخزينها منذ فترة دون إخطار الجهات المختصة.

وقد أشرفت النيابة العامة بشكل مباشر على عمليات الكشف والمعاينة الفنية التي تولّاها جهاز المباحث الجنائية بالتعاون مع جهاز الطب والطوارئ، حيث تم حتى الآن الكشف على (23) جثة، واتُخذت بشأنها كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك التوثيق ورفع العينات.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها.