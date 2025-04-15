العثور على جثث مجهولة الهوية في الجفرة

عثر فريق تابع للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين، “على جثث لثلاثة أشخاص مجهولي الهوية في منطقة زلة التابعة لبلدية الجفرة”.

وبحسب الهيئة، “جاء ذلك نتيجة لأعمال ميدانية نفذها الفريق استجابة لمراسلة من مديرية أمن الجفرة تفيد بوجود مواقع يشتبه في احتوائها على مقابر أو رفات بشرية”.

ووفق البيان، “جاء تحرك الفريق الميداني بناء على تعليمات مباشرة من رئيس الهيئة، حيث تم تقسيم الفريق إلى مجموعتين للعمل في موقعين مختلفين”.

وبحسب بيان رسمي، “باشرت المجموعة الأولى عملها في الموقع الأول من خلال تنفيذ حقول تجريبية، دون العثور على بقايا بشرية، في المقابل، تمكنت المجموعة الثانية من تأكيد وجود ثلاث جثث بموقع آخر، بالتنسيق مع مديرية الأمن المحلية وبحضور رئيس الهيئة”.

وأكدت الهيئة في بيانها أن “عمليات استخراج الرفات جرت وفق الإجراءات المعتمدة، فيما ستستكمل عبر الفحوصات المخبرية والتقنية من أجل محاولة تحديد هوية الضحايا”.

وشددت الهيئة على “استمرارها في أداء مهامها الوطنية والإنسانية في مختلف المناطق، انطلاقا من التزامها بالبحث عن الحقيقة وتقديم الدعم لعائلات المفقودين، مؤكدة أن جهودها مستمرة دون انقطاع رغم التحديات”.

هذا “وتشير التقديرات إلى أن عدد المفقودين في ليبيا منذ عام 2011 يفوق 5,000 مفقود”.