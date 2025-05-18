العثور على جثث مجهولة بمستشفى الخضراء في طرابلس والمباحث الجنائية تباشر التحقيقات

باشر جهاز المباحث الجنائية، بتعليمات من النيابة العامة، التحقيق في واقعة صادمة تمثلت في العثور على تسع جثث مجهولة الهوية داخل إحدى الثلاجات المهجورة بمستشفى الخضراء في العاصمة طرابلس، والتي كانت خاضعة في السابق لحماية جهاز دعم الاستقرار.

وجاءت هذه التحركات الأمنية عقب ورود معلومات تفيد بوجود ثلاجة غير مستعملة داخل المستشفى يُشتبه في احتوائها على جثامين مجهولة. وفور التنسيق مع النيابة العامة، تم فتح الثلاجة صباح اليوم السبت، ليتبيّن وجود جثث تسع أشخاص في حالة تحلل متقدمة، بسبب انقطاع الكهرباء عنها منذ فترة طويلة.

واتخذت الجهات المختصة إجراءات عاجلة، شملت سحب عينات من الجثامين لإجراء التحاليل اللازمة بغية تحديد هويات الضحايا، إلى جانب مراجعة سجلات النيابة العامة ومراكز الشرطة لرصد أية بلاغات قد تكون ذات صلة، غير أن التحريات لم تُفضِ إلى العثور على أية سجلات أو بلاغات مسجلة بشأنهم من قبل مستشفى الخضراء أو جهاز دعم الاستقرار.

وتتواصل التحقيقات تحت إشراف مباشر من النيابة العامة، بهدف كشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عنها، في إطار ضمان الشفافية ومحاسبة كل من يثبت تورطه في هذه الحادثة.