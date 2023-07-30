العثور على جثث مُهاجرين بالقرب من خط التماس مع تونس

عثرت الدوريات الأمنية التابعة للقاطع الأمني الحدودي العسة على 6 جثت مجهولة الهوية تعود لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات أفريقية بالقرب من خط التماس مع دولة تونس.

ويأتي ذلك في إطار تنفيد الخطة الأمنية الصادرة عن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لتأمين الحدود الغربية الليبية التونسية وتنفيذا لتعليمات رئيس جهاز حرس الحدود بتكثيف عمل الدوريات الأمنية التابعة للقاطع الأمني الحدودي العسة لمنع تدفق ودخول المهاجرين اللذين يتم طردهم من قبل السلطات التونسية واجبارهم على الدخول للأراضي الليبية.

وأفاد جهاز حرس الحدود في بلاغ، بأنه وبالرغم من ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها البلاد وأثناء تمشيط الدوريات أمس السبت للمنطقة الممتدة من نقطة ظهرة الخص إلى نقطة طويل طاهر تم العثور على عدد 6 جثث مجهولة الهوية تعود لمهاجرين غير شرعيين من جنسيات إفريقية جثة بالقرب من منطقة العسة في مياه السبخة وجثتين في ظهرة الخص وعدد 3 جثث في منطقة الجبيبينة بالقرب من خط التماس مع دولة تونس.