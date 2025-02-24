العثور على جثث نساء أمريكيات ومأساة بباريس ووفيات بحوادث «مروّعة» بمصر ونيويورك

توفيت سيدة مصرية بشكل مفاجئ بعدما تعرضت لعملية نصب على منصة FBC، حيث تم الاستيلاء على مليارات الدولارات من المواطنين.

وكشف كريم صالح، أحد جيران، السيدة صباح، وهي مسنة من محافظة الدقهلية، أن “الأخيرة توفيت إثر صدمة نفسية شديدة بعد أن فقدت 50 ألف جنيه استثمرتها في المنصة.

وقال صالح لموقع “تليغراف مصر”: “كانوا وعدوها إنها هتاخد 80 ألف جنيه أرباح، وبعتولها فعلًا بس رصيد وهمي، وبعد ما فهمت إنها اتنصب عليها، أصابها حزن شديد لحد ما ماتت من القهر”.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن، أن “المسؤول الرئيسي عن منصة FBC يدعى “ح ع”، ويعاونه مجموعة من الأفراد، أغلبهم من محافظات الدلتا، وتم تشكيل فريق بحث مكبر لضبط المتهمين بعد استيلائهم على مبالغ مالية تقدر بالمليارات”.

وبحسب الموقع، “تعرض أكثر من مليون شخص في مصر، لعملية احتيال كبرى عبر منصة FBC الإلكترونية، مما تسبب في خسائر تجاوزت 6 مليارات دولار، حيث قالت وسائل إعلام مصرية إنه تم إغلاق المنصة، وزعمت المنصة تقديم عوائد مالية كبيرة مقابل تنفيذ مهام يومية بسيطة، ونجحت في جذب آلاف المستخدمين من خلال استراتيجيات تسويقية مضللة، بما في ذلك استخدام مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي”.

ووفق الموقع، “تقدم مئات الضحايا في مصر ببلاغات رسمية ضد المنصة، مشيرين إلى أنهم باعوا ممتلكاتهم أو استدانوا للاستثمار فيها بناء على وعود كاذبة”.

باريس.. أم تلقي بطفلها حديث الولادة من نافذة فندق

في حادث صادم وقع في باريس، توفي طفل حديث الولادة، بعد أن رمته والدته الأمريكية من نافذة فندق، وفقًا لما أعلنته النيابة العامة الفرنسية.

وأوضح المسؤولون أن “الطفل تم إلقاؤه من نافذة في الطابق الثاني لأحد الفنادق الواقعة في الدائرة العشرين بالعاصمة الفرنسية، وتم نقل الطفل إلى العناية الطارئة فورًا، لكنه توفي عند وصوله إلى المستشفى”.

وأفادت الشرطة “أن الأم، البالغة من العمر 18 عامًا، هي مواطنة أمريكية وجرى نقلها أيضًا إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية بعد الولادة”.

وأشارت النيابة العامة، إلى أن الأم “احتُجزت على الفور”، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية تشمل احتمال “إنكار الحمل”.

وفيات ومفقود جراء غرق قارب في نيويورك

أعلنت السلطات مصرع 4 أشخاص بحادث غرق قارب قبالة نيويورك، فيما تبحث قوات خفر السواحل عن شخص مفقود.

وذكرت وكالة “أسوشيتد برس”، “أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم وتم نقل اثنين آخرين إلى المستشفى، وذلك بعد يوم من غرق القارب السريع على بعد 8 كيلومترات جنوب شرق منطقة بريزي بوينت عند طرف شبه جزيرة روكاواي في كوينز بنيويورك”.

من جانبها، ذكرت شبكة “سي بي إس نيوز”، “أنه تم إنقاذ خمسة أشخاص من القارب المنكوب، كان أربعة منهم فاقدي الوعي عندما تم انتشالهم من الماء، وفقا لمسؤولي خفر السواحل”.

ونقلت “سي بي إس” عن الشرطة أنه “تم إعلان وفاة أربعة أشخاص منذ ذلك الحين، بينما الشخص الخامس ما زال في حالة مستقرة، وقال المتحدث باسم قوات خفر السواحل سيدني فينكس إن أفراد خفر السواحل ما زالوا يبحثون عن الشخص المفقود”.

New York boat horror: Urgent search in freezing waters after four dead and passenger missinghttps://t.co/DPafazHCsn pic.twitter.com/iHmCdDbdvk — MirrorUSNews (@MirrorUSNews) February 24, 2025

A boat capsized in Staten Island, New York City left 3 dead and 2 injured, including 1 critically, according to officials.



Multiple agencies, including the NYPD, FDNY, and the U.S. Coast Guard, responded to a distress call about an overturned boat around 12 p.m. near the… pic.twitter.com/l9KCgBaVto — Love Majewski (@MajewskiLove1) February 24, 2025

تفجير داخل مبنى القنصلية الروسية في مدينة مرسيليا

أعلن القنصل العام الروسي في مدينة مرسيليا الفرنسية، ستانيسلاف أورانسكي، أن تفجير وقع اليوم الاثنين داخل مبنى القنصلية.

وأفادت صحيفة La Marseillaise “بأن في ظل ظروف لا تزال غير واضحة حتى الآن، سمع صباح اليوم الاثنين دوي انفجار من داخل القنصلية الروسية في مدينة مرسيليا الفرنسية دون أن يسفر عن وقوع ضحايا”.

وذكرت أن “المنطقة محاصرة من قبل الشرطة البلدية. ومن المتوقع وصول الأميرال المسؤول عن كتيبة رجال الإطفاء البحريين في مرسيليا إلى المكان، كما سيتم نشر تعزيزات من الشرطة الوطنية في المنطقة”.

حريق يلتهم سوقا شعبيا في طنجة

شهدت منطقة بني مكادة بمدينة طنجة المغربية، حريقا هائلا التهم سوقا تجاريا وألحق خسائر مادية جسيمة بالتجار، دون أن يسفر عن أي إصابات بشرية.

ووفقا للشهود، “تصاعدت ألسنة اللهب بشكل كبير، مما أدى إلى احتراق العديد من المحلات التجارية، في حين غطى الدخان الكثيف سماء المنطقة، ما أثار حالة من الهلع والذعر بين صفوف التجار والمارة، وأجبر عددا كبيرا من أصحاب المحال التجارية على الفرار لتجنب النيران المشتعلة التي دمرت ممتلكاتهم ومصادر رزقهم”.

يذكر أن هذا السوق “يعتبر من الأسواق الشعبية المهمة في المدينة، ويعد مصدر دخل رئيسي لعدد كبير من العائلات، مما يجعل الخسائر الناجمة عنه ضربة قاسية للاقتصاد المحلي”.

وقع حريق هائل في سوق بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة المغربية، خلّف خسائر مادية جسيمة في صفوف التجار، دون تسجيل أي إصابات بشرية. pic.twitter.com/6vrXs0Kf77 — nbnlebanon (@nbntweets) February 24, 2025

العثور على جثث 3 نساء أمريكيات بمنتجع سياحي

عثرت الشرطة في دولة بيليز “Belize” شمال شرق أمريكا الوسطى قرب المكسيك، على ثلاث جثث لفتيات مغربيات داخل منتجع سياحي.

ووفق وسائل إعلام محلية، فإن “الأمر يتعلق بثلاث شابات أمريكيات من أصول مغربية عثر عليهن في منتجع رويال كاهال بمدينة سان بيدرو الساحلية وقد فارقن الحياة”.

وبحسب مصادر من الجالية المغربية في أمريكا، فإن “الأمر يتعلق بثلاث شابات، كوثر نقاد (23 عاما)، وإيمان ملاح (24 عاما) ووفاء العرار (26 عاما)، وهن مواطنات أمريكيات ولدن في المغرب”.

وبحسب ما أفادت “قناة 5 بيليز”، “فقد عثر على ثلاث نساء ميتات في غرفة فندق بمنتجع رويال كاهال الواقع على طريق كوكونت درايف في مدينة سان بيدرو”.

وأشارت التقارير الأولية إلى أن “سبب الوفاة قد يكون جرعة زائدة من المخدرات، حيث قام فريق التحقيق بفحص مسرح الجريمة لمدة أربع ساعات تقريبا، وأوضحت القناة أن النساء تتراوح أعمارهن بين 23 و26 عاما”.

سكان غاضبون يهاجمون قاعدة للقوات الجوية في بنغلاديش

أطلق الجنود النار بعدما هاجمت مجموعة من السكان في جنوبي بنغلاديش قاعدة جوية إثر حادثة عرضية وقعت اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين، وفقا لتقارير إعلامية محلية.

وحمل الجيش في بيان له “عناصر مشاغبة”، “مسؤولية الهجوم على قاعدة القوات الجوية في كوكس بازار، دون الإشارة إلى أي خسائر بشرية، وأفادت صحيفة “ديلي ستار”، بمقتل شخص واحد”.

وكانت أعمال العنف “اندلعت بعد أن أوقف جنود من القوات الجوية شابا كان يقود دراجة نارية بسبب عدم ارتدائه خوذة، وفقا لصحيفة “بروثوم آلو” التي تصدر باللغة البنجالية، وأفاد تقرير الصحيفة أنه بعد حدوث مشادة، تقدم أقارب الشاب وجيرانه وبدأوا بمهاجمة القاعدة”.

هذا “وتواجه بنغلاديش، التي تديرها حكومة مؤقتة برئاسة الحائز جائزة نوبل للسلام محمد يونس، صعوبات عديدة في فرض النظام منذ الإطاحة برئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة في أوائل أغسطس الماضي إثر انتفاضة شعبية قادها الطلاب. وقد أصبح مبدأ عدالة الغوغاء مصدر قلق في البلاد”.

KARMA HITS BACK BANGLADESH



Radical monsters created by Mohammad Yunus attacked the Bangladesh Air force base in Cox Bazar.#BangladeshAirForceBaseAttacked: 1 Killed, Several Injured By Miscreants At Cox’s Bazar | BAF #BreakingNews #Bangladesh #AirForceBase #CoxBazar pic.twitter.com/2cv8cW9mwH — HINDUSTAN MERI JAAN (@Hindustan_Meri1) February 24, 2025