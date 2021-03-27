العثور على جثث 4 سوريين توفوا بسبب البرد في لبنان

السلطات اللبنانية عثرت على جثث 4 مواطنين سوريين، في جرود بلدة عيناتا البقاعية، كانوا يحاولون العبور من سوريا إلى لبنان عبر المنطقة الحدودية، وقد توفوا بسبب البرد.

وأفاد محافظ بعلبك – الهرمل بشير خضر، في تغريدة له على “تويتر”، إنه تم العثور “على جثث المفقودين الأربعة في جرود عيناتا (سيدتان وطفلان)، بعد جهود مضنية لفرق الدفاع المدني والجيش وقوى الأمن، وهم جميعا من التابعية السورية، توفوا بسبب البرد القارس”. وفق ما ذكرت صحيفة الجديد اللبنانية.

وأضاف خضر أنه “سيتم فتح تحقيق بالموضوع مع الشخص اللبناني الذي كان برفقتهم سابقا حول ما إذا كانت مسألة تهريب بشر أم لا”.