العثور على جثث 5 مهاجرين غير الشرعية في مصر

أمواج البحر هي التي قذفت 5 جثث لشباب على الشواطئ [ٍانترنت]

عثرت الأجهزة الأمنية في مصر، على 5 جثث لضحايا الهجرة غير الشرعية، بعد أن قذفتهم الأمواج على شاطئ مدينة السلوم.

وتعتبر السلوم مدينة حدودية مصرية صغيرة مع ليبيا، وتقع على ساحل البحر المتوسط، وهي عبارة عن خور في قلب البحر المتوسط.

ونقلت سيارات الإسعاف جثتين إلى ثلاجة مستشفى السلوم المركزي، بعد تعرف الأهالي عليهما، كما تم نقل ثلاث جثث مجهولة إلى مستشفى مطروح العام.

وكشفت التحقيقات الأولية أن أمواج البحر هي التي قذفت 5 جثث لشباب على الشواطئ على مسافات متباعدة، وبينت أن الجثث في حالة تحلل.

فيما تقوم الجهات المعنية بتكثيف عمليات تمشيط للشواطئ؛ للعثور على أي جثث أخرى محتمل تواجدها في نفس المنطقة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات الحادثة.

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