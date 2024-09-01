العثور على جثث 6 محتجزين بغزة وإسرائيل تحدد هوياتهم

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أنه حدد هويات الجثث الستة التي عثر عليها في نفق تحت الأرض، في جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت اسرائيل إنها عثرت على 6 جثث، السبت، في “نفق تحت الأرض في منطقة رفح بقطاع غزة”، وقد أُعيدت إلى إسرائيل حيث تم التعرف عليها رسميا، بحسب بيان الجيش.

وجاء في البيان: “عثرت القوات أمس السبت وأعادت إلى إسرائيل من داخل نفق تحت الأرض في منطقة رفح جثامين المختطفين، الذين تم اختطافهم يوم 7 أكتوبر من قبل مخربي “حماس” في قطاع غزة”.

وأضاف بيان الجيش: “بعد عملية التحقق من هويتهم في معهد الطب الشرعي وجهات تابعة للحاخامية العسكرية وشرطة إسرائيل، قام فريق المخطوفين التابع لقسم القوى البشرية بإبلاغ عائلاتهم، كما يشارك الجيش وجهاز الأمن العام العائلات حزنها العميق في هذه الأوقات الصعبة”.

وأعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، ليل السبت، أنه تم العثور في قطاع غزة على جثث ستة محتجزين خُطفوا خلال هجوم 7 أكتوبر على الأراضي الإسرائيلية، بما في ذلك جثة الإسرائيلي الأميركي هيرش غولدبرغ بولين.

وقال بايدن في بيان “في وقت سابق، عثرت القوات الإسرائيلية في نفق تحت مدينة رفح، على جثث ستة رهائن كانت حماس تحتجزهم”، مضيفا “لقد تأكّدنا الآن أن أحد الرهائن… كان المواطن الأميركي هيرش غولدبرغ بولين”.

وأعلن البيت الأبيض أن القوات الإسرائيلية انتشلت في نفق أسفل مدينة رفح 6 جثث كانت محتجزة لدى حماس.