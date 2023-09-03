العثور على جثمان الحاجة الليبية المفقودة «برنية»

عُثِر مساء السبت، على جثمان الحاجة الليبية المفقودة بالأراضي المقدسة “برنية الثابت” بإحدى مستشفيات مكة المكرمة بعد نحو 3 أشهر من فقدانها، بحسب ما أفاد أحد أبنائها المتواجد في السعودية للبحث عنها.

بدوره أعلن القنصل الليبي في السعودية عبد الرزاق المنفي، في تصريح صحفي، العثور على جثمان الحاجة برنية في أحد المستشفيات بمكة المكرمة والتعرف إليها من قبل أبنائها عن طريق سوار الحجاج وبطاقتها التي كانت معها، دون أن يوضح أسباب الوفاة.

وأشار المنفي إلى أن القنصلية ستتكفل بإجراءات الدفن وسيتم الصلاة عليها في الحرم المكي ودفنها في الأراضي المقدسة.

وفي وقت سابق، أكد أحد أعضاء الفريق المتطوعين بالسعودية الدكتور محمد زايد، خبر وفاة الحاجة برنية والعثور على جثتها متحللة قرب الحرم المكي بمنطقة أجياد بمكة المكرمة.

وفُقِدت الحاجة “برنية الثابت” يوم الأربعاء 14 يونيو الماضي عند الساعة 11 صباحاً بجوار فندق “أنجم” بمكة المكرمة.

وعلى إثر ذلك، أفادت الهيئة بأن بعثة الحج الليبية تابعت عن كثب الحادثة وشكلت لجنةً للبحث عن المفقودة لدى مراكز الأمن وإيواء التائهين والمستشفيات وأبلغت الجهات المعنية في المملكة بمكة المكرمة.

وأوضحت هيئة الحج أن البعثة أجرت تحقيقاً شاملاً في الحادثة بعد تلقيها خبر فقدان الحاجة، وحُرِرِ بذلك محضر رسمي.

البيان الرسمى من عائلة المرحومة الحاجة برنية الثابت المفقودة في دولة السعودية أثناء أداء فريضة الحج لهذا العام بعد التعرف على جثمانها ما يقارب عن 3 اشهر من فقدانها .. إنا لله و إنا إليه راجعون تم النشر بواسطة ‏سمير دربال العجيلى‏ في السبت، ٢ سبتمبر ٢٠٢٣