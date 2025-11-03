العثور على جثمان مهاجرعلى شاطئ الزاوية

عثرت فرق الإنقاذ التابعة للهلال الأحمر في الزاوية مساء الأحد، على جثمان يُرجح أنه لمهاجر غير نظامي مجهول الهوية على شاطئ مصيف المطرد غرب المدينة.

وأوضح رئيس مكتب الهلال الأحمر في الزاوية، مصطفى قراف، أن عملية الانتشال جرت بتنسيق مع السلطات المحلية بعد تلقي بلاغ من مواطنين، وتم نقل الجثمان إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، بحسب وكالة سبوتنيك.

وتشهد سواحل غرب ليبيا حوادث متكررة لمهاجرين غير نظاميين يحاولون عبور البحر المتوسط نحو أوروبا، في ظل المخاطر الناتجة عن الأعطال الميكانيكية، تسرب المياه، والاكتظاظ في القوارب، الأمر الذي يؤدي أحياناً إلى غرق المهاجرين وإصابات خطيرة.

وفي حادث مشابه عام 2017، غرِق مركب يحمل مهاجرين غير شرعيين شرق مدينة طبرق بعد تعرضه لعطل في المحرك، ما أسفر عن وفاة عدد من الأشخاص ونجاة آخرين بإصابات متفاوتة.