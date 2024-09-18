بالفيديو.. العثور على حيوان نادر في العوينات

تمكن مواطنون من العثور على حيوان نادر يُعرف باسم “أكوكا” (القندي) أو الوبر الصخري في صحراء العوينات جنوب غرب ليبيا.

حيث عثر عدد من شباب المدينة، أثناء تواجدهم في صحراء العوينات، وتحديداً في وادي إيلغلغن بمنطقة تادرارت، على حيوان الوبر الصخري.

ويُعد الوبر الصخري نوعًا من الحيوانات النادرة التي تعيش في المناطق الجبلية والصخرية، وله أهمية بيئية فريدة في التوازن الطبيعي.

#العوينات // مواطنون يعثرون على حيوان أليف و ناذر #حيوان_اكوكا (#القندي) #الوبر_الصخري في صحراء #العوينات تحديداً #وأدي_إيلغلغن #تادرارت.. الإثنين 2024.9.16 ماذا تعرف عن هذا الحيوان؟؟؟ 📸 /#تادرارت_العوينات #القارة_الليبية #غات #ليبيا #الجنوب_الغربي مغوة الحدث-Maghawa Alhadath تم النشر بواسطة ‏مغوة الحدث-Maghawa Alhadath‏ في الاثنين، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٤