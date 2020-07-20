العثور على سمكة غريبة تشبه الإنسان

أعلنت صحيفة “ذا صن” عن وجود سمكة غريبة في منطقة صيد نائية بماليزيا، ذات فم وأسنان تشبه الإنسان تمامًا، واعتقد الصيادون أنها سمكة زناد، وهي تعد من الأسماك الشائعة في المياه حول ماليزيا.

وأظهرت مقاطع صور متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، للسمكة فكيها وأسنانها الشبيهة بالإنسان.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها صيد مثل هذه الأسماك الغريبة، ففي عام 2018، حيث تم اصطياد سمكة ذات أسنان بشرية في إندونيسيا.

وقد تمت مشاركة صور هذا الاكتشاف الغريب على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث سجلت أكثر من 8000 إعادة تغريد و14000 إعجاب على “تويتر”

ويعد أكبر نوع من هذه الفصيلة هي سمك الزناد الحجري ، الذي يصل طوله إلى 3.3 أقدام ويوجد في شرق المحيط الهادئ من المكسيك إلى تشيلي.

يشار الى أن هناك حوالي 40 نوعًا من أسماك الزناد، وغالبًا ما تكون ملونة زاهية ، وتعيش في المياه الاستوائية وشبه الاستوائية، لديه أسنان وفكين حاديين للغاية، وعمودهم الفقري صغير.