العثور على صاروخ في مزرعة خلة الفرجان بمدينة طرابلس

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، الثلاثاء، انتشال صاروخ شديد الانفجار في منطقة خلة الفرجان بالعاصمة طرابلس.

وأفادت الوزارة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، “تلقت الغرفة الرئيسية بجهاز المباحث الجنائية بلاغ من احد المواطنين بوجود مخلفات حرب داخل مزرعة بمنطقة خلة الفرجان بمدينة طرابلس وعلى الفور انتقل الفريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات إلى مكان البلاغ وأجرى مسح شامل للمكان.”

وأضاف البيان، “عثر على صاروخ أرض جو عيار(68مم) شديد الانفجار أمن للنقل تم التعامل معه و نقله إلى المكان المخصص للتخزين لحين إتلافه بالطرق الآمنة المتبعة”.