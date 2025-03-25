أمريكا.. العثور على «عبوات ناسفة» بوكالة «تسلا»!

أعلنت شرطة مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، “عن “اكتشاف عدة عبوات ناسفة في وكالة سيارات “تسلا” المملوكة لرجل الأعمال ومستشار الرئيس دونالد ترامب، إيلون ماسك”.

وذكرت الشرطة في تصريحات نقلتها قناة” ABC News”، “أنها اكتشفت “أجهزة مشبوهة” صباح يوم 24 مارس، وأكد خبراء المتفجرات أنها متفجرات وقاموا بتفكيكها، وقالت: “إنه لم تقع إصابات، وأن التحقيق لا يزال مستمرا”.

بدوره، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) في وقت لاحق عن “تشكيل فريق عمل للتعامل مع الحوادث التي تستهدف شركة تسلا”.

وقال المكتب لقناة تلفزيون ABC News “”إن أعمال العنف والتخريب والإرهاب المحلي، مثل الهجمات الأخيرة على تسلا، ستتم مقاضاتها إلى أقصى حد يسمح به القانون”.

وقال مصدر في هيئة إنفاذ القانون لشبكة ABC “إن الوكالة تلقت تقارير عن 48 هجوما على وكلاء تسلا ومركباتها ومحطات الشحن الخاصة بها”.