العثور على عشرات الجثامين لمهاجرين غير شرعيين على ساحل رأس اجدير

أعلن مركز طب الطوارئ والدعم، السبت، العثور على أشلاء 15 جثمانًا لمهاجرين غير شرعيين على الساحل الممتد بين زوارة ورأس اجدير خلال الأسبوع الماضي. وقد تم انتشال 3 جثامين في مدينة مليتة و12 جثمانًا في مدينة زوارة، حيث جرى نقلها إلى المشرحة للتشريح والتوثيق.

وأوضح المركز أن الـ15 جثمانًا تم دفنها في مقبرة “أبوكماش” التي تم تجهيزها بخشب يحمل أرقامًا خاصة بكل جثمان، بحضور الجهات المختصة. وسبق ذلك انتشال 8 جثامين في الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى 26 جثمانًا في الأسبوع الذي سبقه من مناطق زوارة وأبوكماش ومليتة.

كما نقلت السلطات 5 جثامين من طرابلس إلى زوارة للدفن، و7 جثامين من زوارة إلى طرابلس بعد التعرف عليهم لتسليمهم إلى ذويهم.

في سياق متصل، تستضيف المفوضية الأوروبية لأول مرة مسؤولين من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في طرابلس، والحكومة المكلفة من مجلس النواب في بنغازي، لمناقشة ملف الهجرة غير القانونية، وذلك في ظل تسجيل وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية “فرونتكس” زيادة ملحوظة في أعداد المهاجرين الوافدين من شمال أفريقيا.

وأعربت “فرونتكس” عن قلق متزايد داخل بروكسل بسبب تصاعد أعداد المهاجرين القادمين عبر البحر المتوسط، خاصة من ليبيا التي تعتبر “نقطة العبور الرئيسية” إلى أوروبا. وأظهرت البيانات زيادة بنسبة 50% في أعداد المهاجرين المنطلقين من شواطئ ليبيا خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 مقارنة بالعام الماضي.

وتشير التقارير إلى أن مسار وسط البحر المتوسط، ومن ليبيا بشكل خاص، يستمر في كونه المسار الأكثر ازدحامًا للهجرة غير القانونية، مسؤولًا عن 40% من عمليات الدخول غير الشرعية إلى أوروبا منذ بداية العام.

في المقابل، سجلت السلطات الإيطالية وصول نحو 50,900 مهاجر عبر هذا المسار بين يناير وسبتمبر من العام الجاري، بزيادة طفيفة بنسبة 2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تأتي هذه التطورات في ظل جهود أوروبية مكثفة لمواجهة تدفقات الهجرة، تشمل عقد صفقات ثنائية ومقترحات قوانين مثيرة للجدل، في محاولة لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط.