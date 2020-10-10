العثور على فراشة بحجم الطيور في «تشرنوبل»

فراشة الشريط الأزرق مدرجة في الكتاب الأحمر لأوكرانيا كنوع معرض للخطر.

حيث اكتشف موظفو القسم العلمي في محمية تشرنوبل للإشعاع والمحيط الحيوي، فراشة نادرة بحجم طائر. حلقت فراشة الشريط الأزرق إلى العلماء. وتم الإبلاغ عن ذلك على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمحمية.

تم إدراج فراشة الشريط الأزرق في الكتاب الأحمر لأوكرانيا كنوع معرض للخطر، وهي أحد أكبر ممثلي الفراشات التي تعيش في أوروبا. يمكن أن يصل طول الجناح الأمامي إلى 45 ملم، ويصل باع الجناح إلى 110 ملم. الفراشة ليلية وتتفاعل بنشاط مع الضوء حسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

كما ورد على الفيسبوك ، بعد انتهاء هطول الأمطار في المحمية، سيتم نقل الفراشة إلى الحور – هذه هي الشجرة المفضلة للفراشة.