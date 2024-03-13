العثور على قطع أثرية يقدر عمرها بألفي عام في صحراء الإمارات

اكتشف علماء آثار مسكوكات ذهبية، وقطع أثرية يقدر عمرها بألفي عام، في موقع تل أبرق الأثري بإمارة أم القيوين، في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعثر خبراء في الموقع الأثري على ما يعتقدون أنه تقليد لعملات ذهبية رومانية يعود تاريخها إلى القرن الأول الميلادي، إضافة إلى تمثالين حجريين ونقش باللغة الآرامية، بحسب ما أوردت “رويترز”، الأربعاء.

ووصف مدير البعثة الأثرية الإيطالية في أم القيوين، ميكيلي ديلي إسبوستي، الاكتشافات بأنها مذهلة قائلا “توصلنا مؤخرا إلى هذا الاكتشاف المذهل لبعض العملات الذهبية، وهو أيضا اكتشاف فريد في المنطقة، لم يتم العثور على عملات ذهبية أخرى في حفريات خاضعة لرقابة.

وهذه مهمة جدا أيضا لأنها تخبرنا عن سياق الموقع مع العالم المحيط. كما تعلمون، كانت هذه العملات متداولة في القرن الأول الميلادي. إنها تقليد للعملات المعدنية التي تم سكها في الإمبراطورية الرومانية في فرنسا، في ليون على وجه التحديد”.

وفيما يتعلق بالموقع الذي تم فيه العثور على الاكتشاف، قالت رانيا حسين رئيسة قسم الآثار بدائرة السياحة والآثار بأم القيوين، التي تعاونت مع البعثة الإيطالية: “موقع تل أبرق على الحدود بين إمارة أم القيوين وإمارة الشارقة. يرجع تاريخ الموقع إلى 2500 قبل الميلاد حتى 300 ميلادي، ويظهر ذلك بوضوح في الطبقات الأثرية للموقع”.