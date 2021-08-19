العثور على قنبلة بالقرب من مبنى الكونغرس الأمريكي

أعلنت شرطة “الكابيتول” الأمريكية، اليوم الخميس، العثور على قنبلة داخل شاحنة مشبوهة بالقرب من مكتبة الكونغرس في العاصمة واشنطن.

وقالت الشرطة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، إنها تحقق في تهديد فعلي بقنبلة.

وفي وقت سابق نقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن مصادر قولها، إن الشرطة الكابيتول تتحقق من بلاغ حول وجود متفجرات على متن الشاحنة.

وطالبت شرطة “الكابيتول” بالابتعاد عن موقع “الشاحنة المشبوهة” قرب مكتبة الكونغرس، الواقعة بالقرب من مبنى “الكابيتول” والمحكمة الأمريكية العليا.

وقال مسؤولان في قوة تطبيق القانون إنه تم إخلاء المنطقة المحيطة بمبنى “الكابيتول”.